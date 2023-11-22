Avcılar'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Hasar Gördü

Avcılar'da bir otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 3 araç hasar gördü. Şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da, caddede ilerleyen otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 3 araç hasar gördü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Yolda ilerleyen 34 SR 8036 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle kontrolü kaybetmesi üzerine önündeki 34 FAZ 90 plakalı otomobile çarptı. İddiaya göre, çarpmanın etkisiyle gaz pedalı takılan otomobil hızlanarak önündeki cipe ardından da aydınlatma direğine çarptı. Üç araç hasar görürken kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Emre Bağce, "Yaklaşık 10 - 15 kilometre hızla devam ediyorlardı. En arkadaki araç öndeki beyaz araca vurdu ardından da cipe çarptı. Cip savrulup öndeki taksiye vurdu.Yaralı yok sadece maddi hasarlı bir trafik kazası " dedi. Kaza nedeniyle yoldaki trafik akışı yaklaşık yarım saat durdu. Araçların çekilmesinden ardından trafik normal seyrine döndü.