Avcılar'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 yan yol Merkez-Üniversite Metrobüs Durağı yanında meydana geldi. 34 SY 8049 plakalı motosiklet sürücüsü Mert Anıl Aydoğan, durakta arkadaşını indirdikten sonra yola çıktı.

Kazayı gören simitçi Ali Öztürk "Simit satıyordum.Bir baktım birbirlerine girdiler. İki kişi yaralandı. Biri taksici biri de motorcu" dedi. Kazayı gören büfe işletmecisi Muhammet Numan Demirci ise, "Motorcu bir arkadaşını bıraktı. Çıkarken galiba dikkatsiz bir şekilde çıktı. Sedan araba da geldi motorcuyu altına aldı. O sırada manevra yapınca taksiye çarptı. O şekilde kaza oldu burada. Motorcu galiba ağır yaralı. Taksicinin durumu iyiydi " diye konuştu.