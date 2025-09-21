Haberler

AVCILAR'da Zincir Market Tadilatında Kolonlar Kesildi İddiası

AVCILAR'da Zincir Market Tadilatında Kolonlar Kesildi İddiası
AVCILAR'da bir sitenin zemin katında zincir market açmak için yapılan tadilat sırasında kolonların kesildiği iddia edildi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine belediye ekipleri iş yerini mühürledi ve durumun teknik inceleme ile netleştirileceği belirtildi.

AVCILAR'da bir sitenin zemin katında zincir market şubesi açmak için yapılan tadilatta kolonların kesildiği iddiası üzerine belediye ekipleri iş yerini mühürledi.

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin zemin katında meydana geldi. Zincir market şubesi açmak için yapılan tadilat sırasında kolonların kesildiğini iddia eden çevre sakinleri, durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, tedbir amacıyla iş yerini mühürledi. Kolonların kesilip kesilmediği ise yapılacak teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
