Avcılar'da Zabıta Memuruna Bıçak Çeken Şüpheli Olay Yerinden Kaçtı

AVCILAR'da, iddiaya göre yanındaki kadınla tartışarak onu darbeden şüpheli, minibüste bulunan zabıta memurunun kendisini görüntülendiğini öne sürerek bıçak çekti. Zabıtanın araçtan inmesini fırsat bilen şüpheli, direksiyon başına geçerek zabıta aracı ile ağaca çarptı. Şüpheli daha sonra motosikletle kaçtı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Denizköşkler sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, sahile birlikte geldiği kadınla tartışmaya başladı. Kadını tartaklayarak saçını çeken ve yumruklayan şüpheli, sahildeki bankı da yerinden söküp birkaç metre öteye fırlattı. Bu sırada yakın bir noktada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekibinin kullandığı minibüsü gördü. Aracın ön koltuğundaki zabıta memurunun elindeki telefonu gören ve kendisini görüntülediğini ileri süren şüpheli, bu kez de zabıta ile tartışmaya başladı. Daha sonra motosikletinden bıçak alarak geri dönen şüpheli, zabıtanın araçtan inmesini fırsat bilerek direksiyon başına geçti ve hızla uzaklaşmaya çalıştı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli zabıta aracı ile ağaca çarptı. Aracı terk eden şüpheli, kendisine ait motosikletle olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin zabıta aracında bıraktığı bıçağa el koydu.

'MOTOSİKLETE BİNDİ GİTTİ'

Olaya tanık olan Nurhan Yurtsever, "Saldırgan önce eşini dövüyordu. Saçını çekiyordu, tartaklıyordu. Zabıta da araçta video izliyordu herhalde. Minibüsün camına vurdu. Zabıta camı açtı, sonra indi, aralarında didişme oldu. Ağabey kaçtı. Bu tarafa gidince araca bindi. Buraya vurduktan sonra motosiklete bindi gitti" dedi.