Avcılar'da Zabıta Denetimleri: Kaldırım İşgallerine Son

AVCILAR'da esnafın kaldırım ve caddeye bıraktığı duba, lastik, varil, bariyer ve saksılar zabıta ekipleri tarafından toplandı.2 saat boyunca 4 mahallede devam eden denetimlerde zabıta ekipleri tarafından toplanan malzemeler iki kamyona yüklenerek götürüldü.

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafik polislerinin de desteğiyle Merkez, Cihangir, Ambarlı ve Denizköşkler Mahallesi'nden gelen ihbarlar üzerine hareket geçti. Zabıta ekipleri yayaların kaldırımda yürümesini engelleyen reklam panoları, flama, bayrak, demir bariyer, lastik, saksı, masa sandalye gibi eşyalara el koydu.2 saat boyunca devam eden denetimlerde toplanan malzemeler belediyeye ait iki kamyona yüklenerek götürüldü.

DUBA, BARİYER, LASTİK VE REKLAM PANOLARI TOPLANDI

İş yerleri önündeki reklam panoları, saksı ve diğer malzemelerin zabıta ekipleri tarafından topanmasına karşı çıkan esnafla zabıta ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Esnaflardan biri "Tutanak hazırlayın. Böyle alıp götüremezsiniz" diyerek duruma tepki gösterdi. Zabıta ekipleri tarafından tutanak hazırlanırken, tepki gösteren esnafa cezai işlem uygulandı. Başka bir esnaf ise, işyeri önünde bulunan saksıyı annesine aldığını söyleyerek iade edilmesini istedi. Giyim mağazası çalışanı esnafa ise, kaldırımda duran elbise ve diğer malzemeleri kaldırması konusunda uyarı yapıldı. Avcılar Belediyesi Zabıta ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenilirken, kaldırımlardan yaya geçişini engelleyen iki kamyon malzeme toplandı.