Avcılar'da Yüksek Sesle Müzik Yayınına Polis Müdahalesi

Avcılar'da Denizköşkler ile Gümüşpala Mahallesi'ndeki bazı bina sakinleri, yan yoldaki İSKİ arıtma tesisi yanındaki park alanında özellikle haftasonu yüksek sesle müzik yayını yapanlar olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri araçlarına özel ışık ve hoparlör sistemi takan sürücülerle karşılaştı.Ekipler park alanına giderek yüksek sesle yayın yapanlara müdahale etti. Polis ekipleri araçların çekici yardımıyla kaldırılmasını sağlarken, araç sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel