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Avcılar'da Yüksek Sesle Müzik Yayınına Polis Müdahalesi

Avcılar'da Yüksek Sesle Müzik Yayınına Polis Müdahalesi
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Avcılar-Küçükçekmece D-100 yan yolundaki park alanında yüksek sesle müzik yayını yapan sürücülere polis ekipleri müdahale etti. Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve sürücüler hakkında işlem yapıldı.

AVCILAR- Küçükçekmece arasında bulunan D-100 yan yoldaki park alanında toplanarak araçlarında yüksek sesle müzik yayını yapanlara polis ekipleri müdahale etti. Sürücüler hakkında işlem başlatılırken, araçlar çekici yardımıyla parktan kaldırıldı.

Avcılar'da Denizköşkler ile Gümüşpala Mahallesi'ndeki bazı bina sakinleri, yan yoldaki İSKİ arıtma tesisi yanındaki park alanında özellikle haftasonu yüksek sesle müzik yayını yapanlar olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri araçlarına özel ışık ve hoparlör sistemi takan sürücülerle karşılaştı.Ekipler park alanına giderek yüksek sesle yayın yapanlara müdahale etti. Polis ekipleri araçların çekici yardımıyla kaldırılmasını sağlarken, araç sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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