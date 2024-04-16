Avcılar'da Yolcu Minibüsü Kaldırımda İlerledi

Avcılar'da, bir sürücünün yolcu minibüsüyle trafiğin yoğunluğundan dolayı kaldırımda ilerlemesi bir motosikletlinin kask kamerasınca kayda alındı.

D-100 kara yolu Gümüşpala istikametinde yan yolda giden yolcu minibüsünün sürücüsü, trafiğin yoğun olduğunu görünce bir anda kaldırıma çıktı.

Bir süre kaldırımda hızla giden minibüsün sürücüsü daha sonra tekrar yan yola girdi.

Bu durum, aynı istikametteki motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca görüntülendi.