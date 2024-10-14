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Avcılar'da Yol Verme Tartışması Bıçaklı Kavga ile Sonlandı

Avcılar'da Yol Verme Tartışması Bıçaklı Kavga ile Sonlandı
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Avcılar'da bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüşerek 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.

AVCILAR'da trafikte yol verme tartışması bıçaklı kavgaya döndü. 3 kişinin yaralandığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 15.00 sıralarında Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın otoparkından çıkarak yola dönüş yapan otomobil sürücüsü E.G. ile motosiklet sürücüsü A.Ş. arasında yol verme tartışması çıktı. E.G.'nin yanında bulunan yeğeni A.G.'nin de dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada araçtan bıçak alan iki kişiden biri motosikletliye saldırdı. Motosiklet sürücüsünün de karşılık verdiği bıçaklı kavgaya çevredekiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Avcılar'daki kavga anı caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobilin otoparktan çıkmasının ardından başlayan yol verme tartışmasının bıçaklı kavgaya döndüğü anlar yer alırken Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Motosiklet Otomobil Güvenlik Avcılar 3-sayfa trafik Güncel Polis Kavga

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