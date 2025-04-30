Avcılar'da Yol Verme Kavgası Büyüdü

AVCILAR'da yolcu otobüsünün şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Kavga bir süre sonra çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen İETT otobüsünün şoförü ile bir motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İki sürücü aralarındaki tartışmanın büyümesiyle araçlarını yolda durdurup indi ve birbirine saldırmaya başladı. İkili bir süre yol ortasında kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, o anları bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.