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Avcılar'da yol kenarına park edilen otomobil trafiği kilitledi

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Avcılar'da yol kenarına park edilen otomobil trafiği kilitledi

AVCILAR'da sürücüsünün caddeye park ettiği otomobil nedeniyle İETT otobüsü dönüş yapmakta zorlandı.

AVCILAR'da sürücüsünün caddeye park ettiği otomobil nedeniyle İETT otobüsü dönüş yapmakta zorlandı. İlerleyemeyen otobüs nedeniyle trafik kilitlendi.

Denizköşkler Caddesi'nde yol kenarına dün saat 17.00 sıralarında bir sürücü otomobilini park ederek uzaklaştı. Aracın park edildiği yoldan otomobiller geçebilirken, İETT otobüsü dönmekte zorlandı. Dönemeyen otobüs şoförü, korna çalarak otomobilin sahibinin gelmesini bekledi. Ancak, dakikalar geçmesine rağmen sürücü gelmedi. Otobüsün arkasında uzun araç kuyruğu oluştu. Kuyrukta beklemek istemeyen bazı sürücüler ise ters yönde ilerledi. Bir süre sonra gelen kadın sürücü, çevredekilerin yönlendirmesiyle otomobilini kaldırıma park edince, otobüs seferlerine devam etti. Trafik normale döndü.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

İETT Güncel Haberler

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