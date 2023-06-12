Avcılar'da yol çökmesi nedeniyle 6 katlı bina boşaltıldı
Güncel Haberler
Avcılar'da, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın yapımı sırasında yolun çökmesi sonucu bitişiğindeki 6 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.
Avcılar'da, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın yapımı sırasında yolun çökmesi sonucu bitişiğindeki 6 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Salim Bey Sokak'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan binanın temel kazısı sırasında yolun bir bölümü çöktü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Binanın çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler sokağı trafiğe kapattı.
Avcılar Belediyesi ekipleri, inşaatın bitişiğinde bulunan 6 katlı apartmandaki 12 dairede yaşayanları tahliye etti.
Daha sonra apartman ekiplerce mühürlendi.