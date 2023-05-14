Avcılar'da yoğunluk havadan görüntülendi

AVCILAR'da 19 bin 351 seçmenin kayıtlı olduğu Leyla Bayram İlkokulu'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi.

Türkiye'de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okullardan biri olan Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri başladı. 19 bin 351 seçmenin kayıtlı olduğu okulda saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. Toplam 51 sandığın bulunduğu okulda, oy kullanmaya gelen vatandaşlar okul bahçesinde yoğunluk oluşturdu. Okula gelenlerin ve bahçede bekleyenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.