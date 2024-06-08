Avcılar'da YKS'ye Geç Kalan Öğrenciye Zabıta Yardımı
Avcılar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan ve sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına motosikletli zabıta koştu.
Binlerce adayın girdiği YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) maratonu sabah saatlerinde başladı. Merkez Mahallesi'ndeki Abdulkadir Uztürk İlkokulu'na gelen Yunus Yasin'in giriş belgesi olmadığı anlaşıldı. Adayın yardımına Avcılar Belediyesi zabıta personeli Cem Akkaya yetişti. Yasin'in evinin adresini alan zabıta personeli Cem Akkaya eve gidip belgeyi getirince öğrenci sınava girebildi.