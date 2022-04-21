AVCILAR'DA YIKIMLA BAŞLAYAN ZORUNLU TAHLİYE

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmaya başlanan binada çalışmalar sürerken, hemen yanında bitişik düzen inşa edilen apartmanın kolonları çatladı. Ortaya çıkan bu gelişme üzerine 5 katlı apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Kentsel dönüşüm kapsamında Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir binanın yıkılmasına karar verildi. Yıkım firması 2 hafta önce yaklaşık 40 yıllık olduğu tahmin edilen binanın işlemlerinin tamamlanmasından sonra iş makineleri ile gelerek, yapıyı yıkmaya başladı. İlk gün ekipler tarafından binanın bir kısmı yıkıldı. Bina bekçisi Ayhan Çetin, bir sonraki gün sabah saatlerinde hemen arka sokakta bulunan, vatandaşların yaşadığı 5 katlı apartmandan sesler duydu. Çetin, durumu yıkım firmasına bildirdi.

KOLONLARI ÇATLAYAN APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

"İŞ YERİMİZE GİRMEYE KORKAR OLDUK"

Sokakta iş yeri bulunan Erman Akın, "İlk bina yıkımına başlandı. Arka sokaktaki yapışık diğer binanın dengesi bozuldu ve kolonu çatladı. Biz de iş yerimize girmeye korkar olduk. Müşterimiz gelmez oldu. Bürokratik işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel