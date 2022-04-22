Avcılar'da yıkıma trafo engeli

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da yapılan testlerde çürük çıkan 5 katlı 20 daireden oluşan bina, zemin kattaki trafonun başka bir yere nakledilememesi nedeniyle aylardır yıkılamadı. Karot testleri sonucu evlerini boşaltmak zorunda kalan aileler, binanın bir türlü yıkılamaması nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. Mahalle sakinleri de binaya giren madde bağımlıları nedeniyle korku yaşadıklarını belirtti.

Denizköşkler Mahallesi'nde 40 yıl önce yaptırılan 5 katlı binanın zemin katının arka bölümü Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) tarafından 31 Temmuz 1990 tarih ve 7075 sayılı kararla 99 yıllığı 1 TL bedelle trafo için kiralandı. Bina sakinleri, geçen yıl yapının kentsel dönüşüm kapsamına alınabilmesi için karot ve yapı için performans testleri yaptırdı. Testlerin sonucunda 11 Ağustos 2021 tarihinde bina için 'Riskli yapı' kararı verilirken, belediye harekete geçerek çürük binadan nüfus ve eşya tahliyesinin gerçekleştirilmesini sağladı. 7 ay önce binanın doğalgaz, elektrik ve suyu kesildi. Evlerini boşaltan aile ve kiracılar başka yere taşındı.

TRAFO ENGELİ

EV SAHİPLERİ VE MAHALLELİ TEDİRGİN