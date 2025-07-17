Avcılar'da Yeraltı Kablolarında Patlama ve Yangın

Avcılar'da Yeraltı Kablolarında Patlama ve Yangın
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Avcılar'da yeraltı kablolarında meydana gelen yangın ve ardındaki patlamalar nedeniyle bazı sokaklarda elektrik kesintisi yaşandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, elektrik akımı kesildi.

AVCILAR'da yeraltı kabloları ve trafoda peş peşe patlamalar ve yangın meydana geldi. Yangın ve patlamalar nedeniyle bazı sokakların elektriği kesildi.

Firuzköy Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kaldırımdaki yeraltı kablolarında yangın çıktı. Kısa süre sonra patlamalar yaşandı. Çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekip bölgeyi güvenlik şeridine alarak yangın tüpleri ile müdahale etti. Yangın uzun süre devam ettikten sonra güçlükle söndürülebildi. Bölgede elektrikler bir süre kesildi.

TRAFODA YANGIN VE PATLAMALAR

Denizköşkler Mahallesi Ataman Sokak'ta bulunan elektrik kurumuna ait trafodan da dün gece dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süre içinde de peş peşe patlamalar yaşandı. Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye trafonun olduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Polis de bölgede önlem aldı. Trafoda patlama ve yangın yaklaşık 40 dakika sürdü. Sevk edilen elektrik ekibi trafoya giden akımı ve bölgedeki elektriği kesti. Elektrik kurumu görevlilerinin isteği üzerine yangının devam ettiği trafoda yanan bölgeye müdahale edildi. Sokağa ve çevresine 12 saattir elektrik verilemiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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