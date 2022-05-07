Avcılar'da 'yayalar için 5 adımda güvenli trafik' denetimi

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla trafik güvenliği konusunda halkı bilinçlendirmek için çalışma başlattı. Avcılar'da bakanlık genelgesi doğrultusunda, yayalar için güvenlikli geçiş konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede bugün saat 11.00'de eş zamanlı olarak 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla çalışma yapıldı. Avcılar'daki Namık Kemal Caddesi üzerindeki çalışmaya Kaymakam Kemal İnan ve Emniyet Müdürü Murat Çakır da katılarak, yayalara broşür dağıtırken, yaya geçitlerinde önceliğin her zaman yayalara ait olduğunu hatırlattı.

Yayalar, motorlu araç sürücülerinin genellikle yaya geçişlerinde kendilerine öncelik tanıdığını, ancak, bazı sürücülerin ise önceliğin kendilerinde olduğunu düşünerek durmadıklarını söyledi.