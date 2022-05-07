Avcılar'da "yayalar için 5 adımda güvenli trafik" denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da "yayalar için 5 adımda güvenli trafik" denetimi

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Güncel
 - Güncelleme:
Avcılar'da 'yayalar için 5 adımda güvenli trafik' denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla trafik güvenliği konusunda halkı bilinçlendirmek için çalışma başlattı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla trafik güvenliği konusunda halkı bilinçlendirmek için çalışma başlattı. Avcılar'da  bakanlık genelgesi doğrultusunda, yayalar için güvenlikli geçiş konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede bugün saat 11.00'de eş zamanlı olarak 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla çalışma yapıldı. Avcılar'daki Namık Kemal Caddesi üzerindeki çalışmaya Kaymakam Kemal İnan ve Emniyet Müdürü Murat Çakır da katılarak, yayalara broşür dağıtırken, yaya geçitlerinde önceliğin her zaman yayalara ait olduğunu hatırlattı.

Yayalardan öncelikle yaya yolu ve geçidini kullanmaları istenirken karanlıkta açık renk elbise giyilmesi veya ışık taşınması, trafik lambalarına uyulması, geçiş sırasında sadece yola odaklanılmasını öğütleyen broşürler dağıtıldı.

Avcılar'daki polislerin sürdürdüğü uygulama sırasında bir kadın, yaya geçidini kullanırken bir araç sürücüsünün üzerine doğru gelmesine tepki gösterdi.

Yayalar, motorlu araç sürücülerinin genellikle yaya geçişlerinde kendilerine öncelik tanıdığını, ancak, bazı sürücülerin ise önceliğin kendilerinde olduğunu düşünerek durmadıklarını söyledi.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title