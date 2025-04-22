Avcılar'da Yaya Kazası: Otomobil Çarpan Özcan Hastaneye Kaldırıldı

AVCILAR'da yolun karşısına geçmeye çalışan Baydın Özcan'a hızla gelen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan adam hastaneye kalındırılırken, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda bir süre bekleyen Baydın Özcan, yolun karşısına geçmek istedi. Yolu yarılayan Özcan, koşar adımlarla seyir halindeki bir taksinin önünden geçtikten sonra sağ şeritten gelen otomobilin önünden de geçmeye çalıştı. O sırada hızla gelen otomobil, Özcan'a çaptı. Kazanın etkisiyle adam savrularak yere düştü. Başından darbe alarak yaralanan Özcan, ambulansla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya tanık olan Yusuf Can, "İş yerimizin önünden karşıya geçmeye çalışan yayaya, bir otomobil hızlı şekilde gelerek çarptı. Yaşlı bir amca, inşallah kısa sürede sağlığına kavuşur" dedi.

KAZA ANI KAMERASINDA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın bir süre kaldırımda beklediği görülürken, daha sonra yolun karşısına geçmek için yürüdüğü ve otomobilin çarptığı anlar yer aldı.