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Avcılar'da Yavru Köpeklerin Öldürülmesi İle İlgili Skandal

Avcılar'da Yavru Köpeklerin Öldürülmesi İle İlgili Skandal
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Avcılar'da bir çöp konteynerinde bulunduğu belirtilen iki yavru köpeğin boyunlarının kırılarak öldürüldüğü belirlendi. Yerel esnaflar ve belediye yetkilileri duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

AVCILAR'da bir çöp konteynerinde çuval içinde öldürülmüş halde bulunan iki yavru köpeğin boyunlarının kırılarak öldürüldüğü, başlarında kırık ve çatlaklar olduğu belirlendi.

Olay, Firuzköy'deki Hasan Önel Caddesi'nde meydana geldi. Avcılar Belediyesi Temizlik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler temizlik yaptığı sırada konteyner içerisinde 2 çuval içerisinde öldürülmüş halde iki köpek bulmuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis gözetiminde çuvaldan çıkarılan köpeklerin bedenlerinde yara ve kesici alet izine rastlanmadı. Boğularak öldürüldükleri değerlendirilen iki köpek Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri köpekleri öldürerek çuval içerisinde çöpe atan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlatırken bölgede bulunan esnaflar duruma tepki göstererek yapılanın insanlık dışı olduğunu dile getirdi.

Köpeklerin ölümü hakkında açıklamalarda bulunan Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürü Neşe Yıldırım Yılmaz, yaptıkları tespitlerin sonunda iki yavru köpeğin boyunlarının kırılarak öldürüldüğünü, ayrıca kafataslarında kırık ve çatlaklıklar olduğunu söyledi. Yılmaz, "Ölü köpek ihbarı aldık. Ekip hızlıca alıp barınağımıza getirdi. Burada ilk muayeneleri yapıldı. 6-7 aylık civarında genç hayvanlar, boyunları kırılarak öldürülmüş, kafataslarında kırık ve çatlaklar var. Boyunlarında ip izleri var, bilinçli yapılmış gibi gözüküyor, kaza gibi durmuyor. Çöp konteynerleri yanında bulunmuş. Emniyet güçlerine haber verilmiş. Belediye birimlerimiz polis ile bunu yapanları araştırıyor. Biz sokaktaki canlarımızı yaşatmaktan yanayız. Bu son derece insanlık dışı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Avcılar Polis

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