Avcılar'da yapılan operasyonda 290 uyuşturucu hap ele geçirildi

Avcılar'da bekçiler tarafından durdurulan bir kişinin elindeki meyve suyu kutusundan 290 uyuşturucu hap çıktı. Soruşturma sürüyor.

AVCILAR'da şüphe üzerine bekçiler tarafından durdurulan yabancı uyruklu bir kişinin elindeki meyve suyu kutusundan 290 uyuşturucu hap çıktı.

Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu Polis Merkezi'ne bağlı bekçiler, Gümüşpala Mahallesi'ndeki D-100 yan yolda, kendilerini görünce yönünü değiştiren Filistinli bir kişiyi durdurdu. A.S.A.S isimli Filistinli'nin, elindeki pipetli meyve suyu kutusunun normal ağırlıkta olmadığı anlaşıldı. Şüpheli bunun üzerine streç film içerisine sarılı uyuşturucu hap olduğunu söyledi. Kesilerek açılan kutudan 290 hap bulundu. Oturma izni olmayan şüpheli, polis merkezine teslim edilirken soruşturma sürdürülüyor.