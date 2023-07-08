Avcılar'da Yangında Mahsur Kalan 7 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Avcılar'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenerek mahsur kalan 7 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın, elektrik kontağından kaynaklandı. İtfaiye ekipleri, evde bulunan bir kişiyi kurtardıktan sonra üst katlarda bekleyen 6 kişiyi de kurtardı. Yangında hayatını kaybeden bir kediye ise kalp masajı yapıldı ancak kurtarılamadı. Bina sakinleri, yangını fark edince hemen müdahale etti ve itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü.