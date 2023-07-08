Avcılar'da Yangında Mahsur Kalan 7 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Avcılar'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenerek mahsur kalan 7 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın, elektrik kontağından kaynaklandı. İtfaiye ekipleri, evde bulunan bir kişiyi kurtardıktan sonra üst katlarda bekleyen 6 kişiyi de kurtardı. Yangında hayatını kaybeden bir kediye ise kalp masajı yapıldı ancak kurtarılamadı. Bina sakinleri, yangını fark edince hemen müdahale etti ve itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü.
AVCILAR'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenerek mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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