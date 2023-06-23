Avcılar'da Yangın: Yaşlı Kadın Komşuları Tarafından Kurtarıldı

Avcılar'da otluk alanda başlayan yangın, iki bina arasında bulunan kulübeye sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangında kulübenin bitişiğinde bulunan binada mahsur kalan yaşlı kadın komşuları tarafından kurtarıldı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Yangın, 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi, G-515 Sokak'da bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler sokak üzerinde bulunan iki binanı arasındaki ahşap kulübeye sıçradı. Kulübenin bitişindeki binalar vatandaşlar tarafından tahliye edilirken, yaşlı bir kadın mahsur kaldı. Yaşlı kadını komşuları dışarı çıkardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, o anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.