Avcılar'da Yangın: İnşaat İşçileri İlk Müdahaleyi Yaptı

AVCILAR'da 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangına bitişiğindeki inşaatta çalışan işçiler camı kırarak müdahale etti. Dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, Cihangir Mahallesi, Şeftali Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen 2 binada çalışan işçiler, inşaatın yanındaki 4 katlı binanın 1'inci katından koku geldiğini ve duman çıktığını fark etti. Dairede yangın çıktığını anlayan işçiler, kimsenin olmadığı evin penceresine kalas yardımıyla ulaşarak camı kırdı. İnşaattan hortum çeken işçiler, yanan bölümlere su sıkarken durumu itfaiye ekiplerine de haber verdi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kapısını kırarak içeri girdikleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yabancı uyruklu kişilerin kiracısı olduğu dairede çıkan yangının ilk belirlemelere göre prizde unutulan bir cihaz nedeniyle çıktığı öğrenildi. Evin bir odasındaki eşyalar kullanılmaz hale gelirken ölen ya da yaralanan olmadı.

'KALASLARLA ULAŞTIK DEMİRLE CAMI KIRDIK'

Yangına ilk müdahaleyi yapan işçilerden Bünyamin Akdoğu, "Arkadaşlar ilk müdahaleyi camdan girerek yaptı. Yangını küçülttü" dedi. Diğer inşaatta çalışan Fettah Özdemir ise, "Dumanlar bu pencereden çıkıyordu. İnşaatımız burada kalaslarla ulaştık demirle camı kırdık. Yandaki inşaattaki arkadaşlarla ilk müdahaleyi yaptık. İtfaiyeci arkadaşlar da kısa sürede gelip müdahale etti" dedi.