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Avcılar'da Yangın İhbarı Uyuşturucu İmalathanesiyle Sonuçlandı

Avcılar'da Yangın İhbarı Uyuşturucu İmalathanesiyle Sonuçlandı
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Avcılar'da bir yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı. Polis, kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

AVCILAR'da yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı.Kiracıların merdiven altına sakladığı kilolarca uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan maddelere el konuldu. Polis ekipleri, kaçan 2 kişiyi yakalama çalışması başlattı. Şüphelilerden birinin kaçmadan önce poşet içindeki uyuşturucuyu taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Binanın üst katında oturanlar, alt kattan duman geldiğini fark edip ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri kapısı açık evde yoğun duman ve koku olduğunu fark etti. Yangının mutfakta çıktığını fark eden itfaiye ekipleri diğer odaları kontrol ettiği sırada, salonda yerdeki örtü üzerinde uyuşturucu madde, hassas terazi, küçük poşetler, sıvı kimyasal maddeler olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde yaptığı incelemenin ardından bu kez komşuların bilgisine başvurdu.Bina sakinlerinin evde oturan 2 kişinin ellerinde kutu ve poşetlerle dışarı çıktığını söylemesi üzerine, bu kez apartmanda çalışma başlatıldı. Polis ekipleri bodrum kat merdivenlerinin altına gizlenmiş kilolarca uyuşturucu madde ve sıvı kimyasal madde ele geçirdi. Kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

'EŞİ VE KÜÇÜK ÇOCUĞU VARDI'

Ev sahibinin damadı Sedat Yılmaz, "Bir aile olarak kiraya vermiştik. Eşi ve küçük bir çocuğu vardı. Çocuğunun başarılı olması üzerine Avcılar'a geldiklerini söylemişti bize. 'Çocuğum orayı kazandı benim de bu bölgede oturmam gerekiyor' diye gelmişti. Orada ben oturuyordum aslında. Ben Temmuz ayında taşındım. Huzursuzluk olmasın aile olsun diye onlara vermiştik. Meğerse aile değillermiş" şeklinde konuştu.

POŞET POŞET TAŞIDI

Diğer yandan kaçan 2 kişiden birinin apartman içindeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin kaçmadan önce poşetler içindeki uyuşturucuyu merdiven altına taşıyıp sakladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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