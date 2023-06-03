Avcılar'da Yangın: Burak Saygın Balkondan Atladı

AVCILAR'da 4 katlı binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan Burak Saygın, kurtulmak için balkondan yandaki binaya atladı. Burak Saygın yaralanarak hastaneye kaldırılırken, alevler itfaiyenin çalışması ile söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Kalender Sokak'ta 4 katlı binanın üst katında bilinmeyen nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

ALEVLERDEN KURTULMAK İÇİN YANDAKİ BİNAYA ATLADI

Annesi ile birlikte kalan Burak Saygın (25) evdeki alevleri görünce söndürmeye çalıştı. Anne, bir fırsatını bulup binadan çıkarken, oğlu alevlerin arasında kaldı. Balkona çıkan Saygın, bağırarak yardım istedi. Evin her tarafından alevler yükselirken, Burak Saygın çevredekilerin de uyarısı ile hemen yandaki kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın balkonuna atlamaya karar verdi. Can havliyle yan bina balkonuna atlayan ve camı elleriyle kırıp içeri giren Burak Saygın, sürünerek içerdeki odalardan birine kadar ilerledi ve burada kendinden geçti. İtfaiyenin yangın söndürme çalışmaları sürerken, olay yerindeki polis ekipleri de Burak Saygın'a ulaşmak için çalışma yaptı. Burak Saygın'ın bulunduğu yer belirlendikten sonra kilitli dairenin kapısı kırılarak içeri girildi. Yerde kanlar içerisinde bulunan Saygın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra sedye ile indirilerek Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiyenin çalışmaları ile söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.