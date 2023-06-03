Avcılar'da Yangın: Burak Saygın Balkondan Atladı

Avcılar'da çıkan yangında alevlerin arasında kalan Burak Saygın, kurtulmak için balkondan yandaki binaya atladı. Burak Saygın yaralanarak hastaneye kaldırılırken, alevler itfaiyenin çalışması ile söndürüldü.

AVCILAR'da 4 katlı binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan Burak Saygın, kurtulmak için balkondan yandaki binaya atladı. Burak Saygın yaralanarak hastaneye kaldırılırken, alevler itfaiyenin çalışması ile söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Kalender Sokak'ta 4 katlı binanın üst katında bilinmeyen nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

ALEVLERDEN KURTULMAK İÇİN YANDAKİ BİNAYA ATLADI