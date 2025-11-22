Avcılar'da Yangın: Anne ve İki Çocuğu Komşuların Yardımıyla Kurtarıldı

AVCILAR'da Yasemin T.'nin ocakta unuttuğu yemek yangına neden oldu. Aspiratörün de alev aldığı yangında anne ve iki çocuğu apartmandakilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, 20 Kasım Perşembe günü saat 10.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ümit Sokak'ta 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Evde iki çocuğu ile kalan Yasemin T., kahvaltı hazırlamak için ocağı yaktı. Yasemin T.'nin ocakta unuttuğu yemek alev aldı ve kısa sürede tüm odalar dumanla kaplandı. Alevlerin sıçramasıyla aspiratördeki elektrik hattı tutuştu. Üst katlarda bulunanlar yoğun duman ve kokuyu fark edince yardıma koştu. Evde bulunan anne ve 2 çocuğu güçlükle kapıyı açtı ve komşuların da yardımıyla bina dışına çıktılar. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü ve binadan duman tahliyesi yapıldı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen anne ve iki çocuğunu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Üst katta oturan Gürsel İnce, yangın sırasında evin her tarafını yoğun duman kapladığını belirterek, "Allah'tan kapıyı bulup açabildiler. Yoksa çok kötü olurdu" dedi.