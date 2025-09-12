Avcılar'da Yalnız Yaşayan Adamın Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

AVCILAR'da yalnız yaşayan Ünal Uyumaz (50) evinde ölü bulundu. Uyumaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi Ersoy Sokak'ta yalnız yaşadığı öğrenilen Ünal Uyumaz'a, yakınları bir süredir ulaşamıyordu. Mahalledeki bir arkadaşı Uyumaz'ı merak ederek evine gitti. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine komşulara haber verdi. Komşuların da ulaşamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekibi kapıyı zorlayarak içeri girdi. Sağlık görevlileri yerde hareketsiz yatan ve başından kan akmış halde buldukları Ünal Uyumaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze nöbetçi savcının talimatıyla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.