AVCILAR'DA YALNIZ YAŞADIĞI EVDE CESEDİ BULUNDU - Haberler

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AVCILAR'DA YALNIZ YAŞADIĞI EVDE CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'da bir binanın bodrum katında kiraladığı evde yalnız yaşayan ve kendisinden uzun süredir haber alınamayan Yunis Irmak (67)'ın cesedi bulundu.

AVCILAR'da bir binanın bodrum katında kiraladığı evde yalnız yaşayan ve kendisinden uzun süredir haber alınamayan Yunis Irmak (67)'ın cesedi bulundu.

Denizköşkler Mahallesi Reyhan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında oturan Irmak'ı uzun süreden bu yana göremeyen komşuları endişelendi. Defalarca kapısını çaldıkları adamdan haber alamayan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede evin arka tarafındaki pencereden yerde hareketsiz yatan birisinin olduğunu gördü. Bunun üzerine savcıdan alınan izin ile kapı zorlanarak açıldı. İçeri giren ekipler yüz üstü yatan Yunis Irmak'ın cesedini buldu. Savcı ölümü 'Şüpheliö bularak gerekli inceleme ve otopsinin yapılmasına karar verdi. Soruşturmaya devam ediliyor.

(FOTOĞRAF)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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