AVCILAR'da Yağışlı Havada TIR Kazası
AVCILAR'da yağışında etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarptı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 13.15 sıralarında D-100 Karayolu Denizköşkler Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yağışlı havanında etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 AKK 815 plakalı TIR bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.