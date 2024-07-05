Üye Girişi
Haberler

AVCILAR'da Yağışlı Havada TIR Kazası

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVCILAR'da yağışında etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarptı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da yağışında etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarptı. D-100 Karayolu'nun bir süre trafiğe kapanmasına neden olan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 13.15 sıralarında D-100 Karayolu Denizköşkler Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yağışlı havanında etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 AKK 815 plakalı TIR bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Hava Durumu Trafik Kaza Güncel Haberler

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

 MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi

MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title