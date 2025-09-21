Haberler

Avcılar'da Yabancı Uyruklular Arasında Kavga

Avcılar'da Yabancı Uyruklular Arasında Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da yaşayan iki yabancı uyruklu grup arasında çıkan kavga, polisin gelmesiyle sona erdi. Mahalle sakinleri, kavgaların sebepsiz yere sıkça tekrarlandığını belirtti.

AVCILAR'da kavga eden yabancı uyruklu iki grup, polisin geleceğini duyunca ayrılarak olay yerinden uzaklaştı.

Cihangir Mahallesi Cevat Şakir Kabaağaçlı Sokak'ta oturan ve bir süredir aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki grup önceki akşam yeniden karşılaştı. Taraflar tekme ve yumrukla kavga etmeye başladı. Kavga sırasında sokakta yaşayanların 'polisi arayacağız' demesi üzerine ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. Aynı sokakta yaşayanlar, nedenini bilmedikleri kavgaların sık sık tekrarlandığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hayatı kabusa döndü! 'Önemli değil' deyip erteledi, konuşamaz hale geldi

'Önemli değil' deyip erteledi, konuşamaz hale geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir şey mümkün mü? Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor

Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.