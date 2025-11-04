Haberler

Avcılar'da Yabancı Dil Kursuna Hırsızlık: Güvenlik Kamerası Görüntüleriyle Ortaya Çıktı

Avcılar'da Yabancı Dil Kursuna Hırsızlık: Güvenlik Kamerası Görüntüleriyle Ortaya Çıktı
Güncelleme:
Avcılar'da bir şüpheli, yabancı dil kursundan üç masaüstü bilgisayar ve bir dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kurs çalışanı, zararın 200-300 bin lira civarında olduğunu belirtti.

Avcılar'da bir şüphelinin, yabancı dil kursundan yaptığı hırsızlık, devre dışı bıraktığını zannettiği güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülere göre, Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki iş hanına 2 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde gelen bir kişi, hırsızlık amacıyla yabancı dil kursunun bulunduğu en üst kata çıktı.

Kursun cam kapısını açamayınca etrafını kontrol eden sırt çantalı ve şapkalı şüpheli, güvenlik kamerasını fark etti. Eliyle yüzünü kapatan şüpheli, bir kabloyu keserek güvenlik kamerasını devre dışı bıraktığını zannetti.

Şüpheli, açmak için zorladığı cam kapının kırılmasıyla oluşan gürültü üzerine bulunduğu kattan indi. Bir süre sonra tekrar kursa gelen şüpheli, çöp poşetlerine koyduğu 3 masaüstü bilgisayarı ve laptobu çalarak binadan ayrıldı.

Ertesi sabah iş yerine gelen kurs çalışanları hırsızlığı fark ederek, polise ihbarda bulundu.

Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

"Yaklaşık 200-300 bin lira civarı zararımız var"

Kurs çalışanı Hatun Başkan, hırsızlığın ardından güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerini belirterek, şunları anlattı:

"Görüntülerde sırt çantalı bir kişi 5 kattaki kursun önüne geliyor. Cam kapının kilidini zorlayıp açmaya çalışıyor. Kapıyı zorluyor sonra kamerayı iptal etmek için oradaki bir kabloyu kesiyor ama doğal gaz kablosunu kesiyor. Cam kapıyı patlatıyor. Odaları karıştırıyor. 3 masaüstü bilgisayar ve bir çalışana ait dizüstü bilgisayarı alıyor. Yaklaşık 200-300 bin lira civarı zararımız var."

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
title
