Avcılar'da Vinç Kazası: 2 Yaralı
Avcılar'da bir vinç, yaya üst geçidine çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.
Avcılar'da vincin üst geçide çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde B.O. hakimiyetindeki 34 FD 3363 plakalı hurda vinci, yaya üst geçidine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle vincin hurda yüklü kasası, sürücü kabinin üzerine devrildi.
Sürücü kabinine sıkışan şoför B.O. ve yanındaki Y.O, çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgede önlem alan polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralı B.O'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazada ağır hasar alan üst geçit kullanıma kapatıldı.