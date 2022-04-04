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Avcılar'da vinç halatı operatörün üzerine düştü

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Güncel
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Avcılar'da vinç halatı operatörün üzerine düştü

AVCILAR'da çalışma yapan vinç operatörü, vinç halatının kabinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

KARATAŞ, ADANA (DHA) - AVCILAR'da çalışma yapan vinç operatörü, vinç halatının kabinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Kaza, Cihangir Mahallesi Karataş Sokak'ta geçen cumartesi meydana geldi. Çalışma yapan vinç operatörü Tolga Tarlak, yükü ileri-geri hareket ettirmeye yarayan vinç halatının boşalarak kabin üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı Tolga Tarlak'ın yardımına çevredekiler koştu. Hareket etmekte zorlanan yaralı operatör, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile bulunduğu kabinden çıkarıldı. Vincin üzerinde sedyeye yerleştirilen Tolga Tarlak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Avcılar'da vinç halatı operatörün üzerine düştü

Avcılar'da vinç halatı operatörün üzerine düştü

Avcılar'da vinç halatı operatörün üzerine düştü

Avcılar'da vinç halatı operatörün üzerine düştü

Avcılar'da vinç halatı operatörün üzerine düştü

Avcılar'da vinç halatı operatörün üzerine düştü

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

Cihangir Mahallesi, Cumartesi, Karataş, Kaza, Güncel, Haberler

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