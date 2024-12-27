Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kilogram Ele Geçirildi

Avcılar'da 7 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir haftalık teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Gümüşpala Mahallesi'nde 3 katlı apart oteldeki bir daireye operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 kilogram uyuşturucu, 5 kutu içerisinde uyuşturucu ham maddesi, 3 hassas terazi ve motosiklet plakası ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.T.E, G.G. ve H.A'nın, uyuşturucu satışını motosiklet aracılığıyla gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.