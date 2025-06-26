Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Avcılar'daki bir otel odasına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, reçeteye bağlı lyrica hap ticareti yapan İ.K'nin, hapları Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki bir otelin odasında depoladığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Şüpheli İ.K'nin kaldığı otel odasına İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, şüpheliler İ.K, G.A, E.A.T. ve C.T. yakalandı.

Otel odasında yapılan aramada 4 koli içinde 825 lyrica hap, 41 bin 250 kapsül ve kapsül dolu şişelerin üzerine yapıştırılmak için hazırlanmış 300 miligram etiket ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Firari şüpheli E.D'nin yakalaması için çalışmalar sürüyor.