Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 90 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda bir şüpheliyi gözaltına alırken yaklaşık 90 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Avcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, bir iş yeri ve araca operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli Y.A. gözaltına alındı.

İş yeri ve araçta yapılan aramalarda, yaklaşık 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
