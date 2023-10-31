Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Avcılar'da bir otelde uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda metamfetamin, esrar, ecstasy hap, ruhsatsız tabanca ve nakit para ele geçirildi.

AVCILAR'da bir otelde uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan ihbar üzerine Gümüşpala Mahallesi'nde D-100 Karayolu yan yol üzerindeki bir otelde kalan şüphelilerin uyuşturucu sattığını belirledi. Savcılıktan alınan izinle oteldeki 3 odada arama yapıldı. Aramada, 3 kilogram 105 gram metamfetamin, 1'er gramlık 84 parça esrar, 25 adet ecstasy hap, 12 lyrica isimli hapla 1 ruhsatsız tabanca, içinde 15 fişek bulunan şarjör, 2 hassas terazi ile 56 bin 100 lira nakit para ele geçirildi. Operasyonda K.A., M.Z.Y. ve E.O. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.