Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 156 Kilogram Ele Geçirildi

Avcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 156 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar'da bir binada yüklü miktarda uyuşturucu madde gizlendiği yönündeki istihbarat bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce adrese yapılan operasyonda 6 siyah çöp poşeti ve 4 çuvala konulan bir kısmı streç filmlere sarılan 156 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.