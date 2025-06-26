Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 156 Kilogram Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 156 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Avcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 156 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar'da bir binada yüklü miktarda uyuşturucu madde gizlendiği yönündeki istihbarat bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce adrese yapılan operasyonda 6 siyah çöp poşeti ve 4 çuvala konulan bir kısmı streç filmlere sarılan 156 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
Gürültüsünden şikayetçi oldukları komşularının kapısına bomba yerleştirdiler

Gürültücü komşudan kan donduran bir planla kurtuldular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı

Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı

Üniversitede tartışma yaratan görüntü! Bir bayrağa tepkiler çığ gibi
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Süveyş Kanalı'nda korku dolu anlar: Dev yük gemisi limana çarptı!

Süveyş Kanalı'nda korku dolu anlar: Dev yük gemisi limana çarptı!
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör

Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.