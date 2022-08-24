İSTANBUL ? AVCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU Güncel Haberler AVCILAR'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. AVCILAR'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Avcılar'da bir adreste uyuşturucu satıldığını belirleyen ekipler, günlerce süren teknik ve fiziki takibin ardından dün söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 134 gram metamfetamin, 1.30 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet silah ve 3 bin 130 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Uyuşturucu Ticareti İstanbul Avcılar Güncel Haberler

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