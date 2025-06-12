Avcılar'da Ütü Nedeniyle Yangın Çıktı

Avcılar'da Ütü Nedeniyle Yangın Çıktı
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Avcılar'da 6 katlı bir apartmanda, prizde unutulan ütü nedeniyle yangın çıktı. Yangın, diğer odalara ve üst katlara sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AVCILAR'da 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki bir dairede prizde unutulan ütü nedeniyle yangın çıktı. Evin bir odasında çıkan yangın, diğer odalara ve üst katlara sıçramadan söndürüldü.

Gümüşpala Caddesi Coşkun Sokak ile İskeçe Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan 6 katlı binanın 4'üncü katında 8 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde yangın çıktı. Evden duman çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Sevk edilen itfaiye ekibi, kimsenin bulunmadığı evin kapısını kırıp içeri girdi. Yabancı uyrukluların oturduğu belirlenen dairedeki yangın diğer odalara ve üst katlara sıçramadan söndürüldü. Yapılan incelemede yangının elektrik prizinde takılı olan ütüden kaynaklandığı anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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