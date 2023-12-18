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Avcılar'da Türkü Barına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Avcılar'da bir türkü bara düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili 3 kişi yakalanırken, 1 kişi aranıyor.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, AVCILAR'da sabaha karşı bir türkü bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yeri sahibi öldü; 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili 1'i kadın 3 kişi yakalanırken, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi sahilindeki türkü barda meydana geldi. Buğdat K. ile 3 kişi iddiya göre türkü barda defalarca ateş etti. Açılan ateşte türkü barın sahibi Hüseyin Taş, Celal Tekgöz, Ayhan Küçükdal ve Burhan Küçükdal yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Taş (53) tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Celal Tekgöz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. İddiaya göre saldırı, türkü barın sahibiyle yan tarafta bulunan işyeri sahipleri arasında, aynı gece yaşanan tartışmadan sonra meydana geldi.

Kaçan saldırganlardan Buğdat K. ile Mehmet K., Fevzi Çakmak Caddesi'nde bekçiler tarafından durdurulmak istendi. Ateş açan Buğdat K. bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, saldırgan Mehmet K. ise kayıplara karıştı. Saldırının ardından türkü barın yanındaki işyerinde gizlendiği iddia edilen Mahir K. ve Sema K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına altına alındı.Kaçan 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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