Avcılar'da Trafikte Kavga: Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Sürücüleri Birbirine Girdi

Avcılar'da Trafikte Kavga: Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Sürücüleri Birbirine Girdi
Güncelleme:
Avcılar'da yol verme meselesi yüzünden motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında kavga çıktı. Tartışma sonrası sürücüler araçlarından inerek birbirlerine vurdu. Olaya çevredekiler de müdahale etti.

AVCILAR'da trafikte yol verme nedeniyle motosiklet ile hafif ticari araç sürücüsü arasında kavga çıktı.

Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsüyle hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada motosiklet sürücüsü araca yanaştı. İkili araçlarından birbirlerine vurmaya başladı. Daha sonra sürücüler araçlarından inerek kavgaya devam etti. Çevredekilerin de araya girmesiyle kavga bir süre sonra sona erdi.

Beylikdüzü'nde de Esenkent kavşağına dönmek isteyenler beklerken, ana yoldan gelen bir sürücü öne geçmeye çalıştı. Öne geçmeye çalışan sürücüye trafikteki diğer sürücüler tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
