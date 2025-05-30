Avcılar'da Trafikte Kavga: Bıçaklı Saldırı ve Yumruklaşma

Avcılar'da Trafikte Kavga: Bıçaklı Saldırı ve Yumruklaşma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da yol verme nedeniyle çıkan kavgada bir sürücü bıçakla yaralandı, bir diğer kavgada ise başka bir sürücü diğerinin aracına yumruk attı. Olay anları cep telefonuyla kaydedildi.

AVCILAR'da trafikte 'Yol verme' nedeniyle çıkan ilk kavgada araç sürücüsü 2 kjişi tarafından tekme tokat darbedildi. Ardından da darbedildiği kişi tarafındna bıçakla yaralandı. Bir diğer kavgada ise aracından inen otomobil sürücüsü küfür ederek diğer sürücünün aracına yumruk attı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Tahtakale Mahallesi Vişne Sokak'ta yol verme konusunda iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine iki araç sürücüsü otomobillerinden inerek kavga etmeye başladı. Çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydedilen kavgada 2 kişiden biri aralarına aldıkları sürücüyü bıçakla yaraladı. Bir işyerinin önünde devam eden ve iş yerinin camının kırılmasına da neden olan kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Kavgada bıçak kullanan kişiyle arkadaşı olay yerinden koşarak kaçtı. Yaralanan kişi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis plaka bilgilerinden kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ARACA YUMRUK ATTI

Bir diğer kavga ise, Ispartakule Fırat Caddesi'nde yine yol verme nedeniyle çıktı. Kavgaya karışan sürücü diğer sürücünün aracının yanına giderek camını açmasını istedi. Olumsuz yanıt alan sürücü aracı yumruklayarak otomobildeki sürücüye küfür etti. Otomobilde bulunan sürücü o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada

İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir garip olay! Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı

Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
3,5 metre uzunluğundaki yılan, tuvaletini yapan adamın penisini parçaladı

3,5 metre uzunluğundaki yılan, tuvaletini yapan adamın penisini parçaladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kendisinden haber alamadığı oğlunu bağ evinde baltayla öldürülmüş halde buldu

Günlerdir haber alamadığı oğlunu baltayla öldürülmüş halde buldu
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor

Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor
Bursluluk Sınavı Sonuçları erişime açıldı

Bursluluk Sınavı sonuçları erişime açıldı
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşi görüntülendi

Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşleri görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.