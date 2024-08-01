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Avcılar'da trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü

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Avcılar'da trafikte çıkan tartışma kısa sürede tekmeli, yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. İki araç çarpışması sonucu çıkan tartışma, sürücüler ve yanlarındaki kişiler arasında şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AVCILAR'da trafikte çıkan tartışma kısa sürede tekmeli, yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü.

Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde iddiaya göre, trafikte seyir halindeki iki araç hafif şekilde çarpıştı. Araçların çizilmesi üzerine sürücüler arasında tartışma çıktı. İki sürücü ve yanındaki yolcular Fatih Sokak kavşağında araçlarını park ederek kavga etmeye başladı. Şişe ve sopaların da kullanıldığı kavgayı çevredekiler ayıramaya çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra sürücülerden biri yanındakilerle aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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