Avcılar'da Trafik Tartışması: Sürücü Diğer Kişinin Üzerine Aracını Sürdü

Avcılar'da Trafik Tartışması: Sürücü Diğer Kişinin Üzerine Aracını Sürdü
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Avcılar'da iki sürücü arasında çıkan tartışmada, bir sürücü otomobilini diğer kişinin üzerine sürdü. O anlar çevredeki cep telefonlarıyla kaydedildi.

AVCILAR'da trafikte çıkan tartışmada otomobiline binen sürücü, aracını diğer kişinin üzerine sürdü. Sürücü ezilmekten son anda kurtulurken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan Ispartakule Fuar ve Sergi Alanı önünde meydana geldi. Caddede ilerleyen iki sürücü arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada aracına binen sürücü, otomobilini diğer kişinin üzerine sürdü. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan kişiye çevredekiler yardım ederken sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürerken yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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