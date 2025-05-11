Avcılar'da Trafik Kazası: Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Kaza dün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KM 3231 plakalı otomobil, caddede seyir halinde olan bir hafif ticari araca ve bir otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kaldırım kenarındaki koruma demirlerini yıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde, kazada yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel