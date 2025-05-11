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Avcılar'da Trafik Kazası: Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Avcılar'da Trafik Kazası: Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti
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Avcılar'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, iki araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı ve aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada yaralanan olmadı.

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 2 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kaldırım kenarındaki koruma demirlerini yıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaza dün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KM 3231 plakalı otomobil, caddede seyir halinde olan bir hafif ticari araca ve bir otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kaldırım kenarındaki koruma demirlerini yıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde, kazada yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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