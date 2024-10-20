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Avcılar'da Trafik Kazası: Kaçan Sürücü Aranıyor

Avcılar'da Trafik Kazası: Kaçan Sürücü Aranıyor
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Avcılar'da D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir sürücü başka bir araca çarpıp olay yerinden kaçtı. Kazada diğer aracın sürücüsü hafif yaralandı ve ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AVCILAR'da D-100 Karayolunda otomobil sürücüsü, başka bir araca çarparak savrulmasına neden oldu. Aracın sürücüsü yaralanırken, kazaya nedne olan sürücü ise otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, gece saatlerinde Küçükçekmece yönünde Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. 34 GCF 351plakalı otomobil sürücüsü Küçükçekmece yönünde ilerleyen 34 LZ 0232 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil savruldu. 34 LZ 0232 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle ters dönerek bariyerlere çarptı; sürücüsü hafif yaralandı. Kazaya neden olan sürücü ise, otomobilini bırakarak olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kazaya neden olan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, yaralanan ve tedavisi ayakta yapılan sürücü ise, "Aracıma çarptı, ölümden döndüm. Aracım bu halde. Sürücüsü de kaçtı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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