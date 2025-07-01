Avcılar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Avcılar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Avcılar'da park halindeki hafif ticari araca başka bir hafif ticari aracın çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AVCILAR'da çocuğu fenalaşınca sürücüsünün yol kenarına park ettiği hafif ticari araca başka bir hafif ticari araç çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, 29 Haziran akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken çocuğu fenalaşan 35 ANY 112 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, aracını park etti. Bu sırada aynı yönde hızla gelen 34 FSV 455 plakalı hafif ticari araç, park halindeki araca çarptı. Araçta bulunan anne ve iki çocuğu çarpmanın etkisiyle çeşitli yerlerinden yaralandı. Diğer aracın sürücüsü de çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı. Kazaya neden olan hafif yaralı sürücü ise sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Yakınlarının kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen ve çocukları sakinleştirmeye çalışan Hasan Gökmen, sürücünün alkollü olduğunu iddia etti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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