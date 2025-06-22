Avcılar'da Trafik Kazası: 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, iki yaşındaki çocuğa çarptı. İki aracın da hasar görmesine neden olan otomobil sürücü gözaltına alınırken yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü Ömer S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 34 RC 6012 plakalı minibüse çarptıktan sonra önce sokakta oynayan 2 yaşındaki çocuğa ardından da Yusuf Acar'a ait 34 VDT 09 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı çocuğu Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürerken Yarlı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasar gören otomobilin sahibi Yusuf Acar, "Kaza anını görmedik. Kahvedeydim, sesi duyarak geldik. Polis zaten araştırıyor. Olan bize oldu. Park halindeki aracı pert etti" dedi.