Avcılar'da Trafik Kazası: 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, park halindeki araca çarptıktan sonra sokakta oynayan 2 yaşındaki çocuğa çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, iki yaşındaki çocuğa çarptı. İki aracın da hasar görmesine neden olan otomobil sürücü gözaltına alınırken yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü Ömer S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 34 RC 6012 plakalı minibüse çarptıktan sonra önce sokakta oynayan 2 yaşındaki çocuğa ardından da Yusuf Acar'a ait 34 VDT 09 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı çocuğu Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürerken Yarlı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasar gören otomobilin sahibi Yusuf Acar, "Kaza anını görmedik. Kahvedeydim, sesi duyarak geldik. Polis zaten araştırıyor. Olan bize oldu. Park halindeki aracı pert etti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.